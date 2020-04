වසංගත ඉතිහාසයෙන් උගත් පාඩම් සහ අනාගතය වෙත අනතුරු හැඟවීමක්

මහාචාර්ය යුවාල් හරාරි –

මේ චීනයේ South China Morning Post පුවත්පත සඳහා ලින්ඩා ලියූ (Linda Lew) මාධ්‍යවේදිනිය විසින් මහාචාර්ය යුවාල් හරාරි සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවේ සිංහල පරිවර්තනය යි. මෙම සාකච්ඡාවේදී යුවාල් හරාරි මිනිසා විසින් ගොඩ නගන ලද ජීවතාක්ෂණික ප්‍ර​වික්ෂණ (Surveillance) මෙවලම් රාජ්‍ය පාලනය සහ ගෝලීය සහයෝගීතාව කෙරෙහි කොරෝනා වෛරසය සිදු කර ඇති අසම සම අභියෝග සාකච්ඡාවට බඳුන් කරයි. මහාචාර්ය යුවාල් හරාරි ප්‍ර​කට ග්‍ර​න්ථ කතුවරයෙකු මෙන්ම Sapiens: A Brief History of Mankind (2011) iy Home Deus: A Brief History of Tomorrow (2015) නැමැති ග්‍ර​න්ථවල කතෘවරයා ය. මහාචාර්ය හරාරි ජෙරුසලමේ හිබ්රූ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉතිහාසය පිළිබඳ දෙපාර්තමේන්තුවේ මහාචාර්ය වරයෙකි. අප්‍රේල් මස පළමුවන දින මෙම සම්මුඛ සාකච්ඡාව උක්ත පුවත්පතේ පළවිය.

දුර්භික්ෂ, රෝග උවදුරු සහ යුද්ධ ධමනය කිරීමට මිනිසාට හැකි වී ඇතැයි ඔබ ‘හෝමෝ දෙයුස්’ කෘතියේ සඳහන් කරනවා. කොරෝනා වෛරසය ලෝක පරිමාණයෙන් ශීඝ‍්‍රව ව්‍යාප්ත වෙන තත්ත්වයක් තුළ මිනිසාට තවදුරටත් මෙවැනි ව්‍යසනයක් පාලනය කිරීමට හැකියාවක් ඇතැයි ඔබ සිතනවා ද ?

කලින් කල මතුවෙන නව වෛරස මගින් මිනිස් ප්‍ර​ජාව වෙත එල්ල කරන අභියෝග සහමුලින් පාලනය කිරීමට අපට හැකියාව ඇතැයි කියා මා කියන්නේ නැහැ. රෝග කාරක විශබීජ සත්වයින්ගෙන් මිනිසාට නිරන්තරයෙන් විසරණය වෙන බවත්, ඒවායේ ව්‍යාප්තිය මාරාන්තික බවත් අපට අමතක කරන්නට බැහැ. නමුත් මිනිසාට මෙකී වසංගත පාලනය කිරිමට හැකියාවක් තිබෙනව. මිලියන ගණනින් මිනිසුන් මියයාමත් එමගින් ආර්ථිකයට කරන බලපෑමත් පාලනය කිරීමට හැකියාවක් තිබෙනවා.

ඉතිහාසයේ විවිධ යුගවල මිනිසා වසංගත රෝග සමග කළ අරගලය සහ අප අද අත්විදින තත්ත්වය අපට සංසන්දනය කළ හැකියි. පූර්ව නුතන අවධියේදී මිනිසා වසංගත රෝග වලින් මිය යන විට මේ වසංගත පැතිරෙන්නේ කෙසේ ද? ඒවා ට අභියෝග කළ හැක්කේ කෙසේ දැයි මිනිසාට අදහසක් තිබුණේ නැහැ. ඔවුන් ඒ වෙනුවට කළේ එම වසංගතයට බැන වැදීම, කෝපාවිශ්ඨව දෙවියන්ට දෝශාරෝපණය කිරීම හෝ හදි හූනියමක් යැයි විශ්වාස කිරීමයි. මේ තත්ත්වයට මුහුණ දීමට ඔවුන් කළ දේ වන්නේ දෙවියන්ට යාඥා කිරීමට දේව මෙහෙය පැවත්වීමයි. මින් සිදුවූයේ තවදුරටත් රෝග කාරක විෂබීජ ජන කණ්ඩායම් අතර බහුල ලෙස පැතිර යාමයි. 14 වන ශතවර්ෂයේදි ‘කලූ මරණය’ විසින් යුරෝපයේ සහ ආසියාවේ ජනගහනයෙන් හතරෙන් එකක් පමණ බිලි ගත්තා. නමුත් මිනිසාට හැකි වුනේ නැහැ මෙයට හේතුව සොයා ගැනීමට. 16 වන ශතවර්ෂයේ දී ඇති වූ වසූරිය සහ වෙනත් වසංගත රෝග නිසා ඇමරිකාවේ ඇස්ටෙක්ස් මායා, සහ ඉන්කා වැනි ශිෂ්ඨාචාරයවල සියයට අනූවක් පමණ වන පිරිසක් මිය ගියා. එහෙත් කිසිවෙකු දැන සිටියේ නැහැ. ඇයි මෙපමණ ප්‍ර​මාණයක් මිනිසුන් මේ වසංගත වලින් මිය යන්නේ කියා.

කොරෝනා වෛරසය හඳුනා ගත් මුල් අවස්ථාවේ එම වෛරසයේ ව්‍යුහය සහ එය ශරීරගත වී ඇත්දැයි හඳුනා ගැනිමට අවශ්‍ය තාක්ෂණය සහ පරීක්ෂණ මොනවා ද යන්න නිර්ණය කරගැනීමට විද්‍යාඥයින් හට සති දෙකක පමණ කාලයක් ගත වුනා. විෂබීජ කාරක සමඟ වෛද්‍යවරු කරන සටනේදී පෙනී ගියේ විශබීජ කාරකය හැසිරෙන්නේ අන්ධ විකෘතියකින් බවයි. නමුත් දොස්තරවරු මේ සටනින් ජය ගන්නේ ඔවුන් තොරතුරු මත පදනම් වන නිසායි. කොරෝනා වසංගතය මැඩලීම සඳහා රටවල් අතර සහයෝගය වර්ධනය කළ යුතු අතර මේ කරුණට අදාළ තොරතුරු, විශේෂඥ සේවාව මෙන්ම තාක්ෂණික මෙවලම් ද එකිනෙකාට හුවමාරු කරගත හැකියි. ආර්ථික අවපාතය සමනය කරගැනීමට රටවල් පොදු සහයෝගීතාවයකින් කටයුතු කළ යුතුයි.

නමුත් එක් ප්‍ර​ධාන ගැටලූවක් තවමත් පවතිනවා. කොරෝනා වසංගතය මැඩලීමට අවශ්‍ය කරන ශක්තිය සහ දැනුම මිනිස් වර්ගයාට පැවතියත් ඒ සඳහා අවැසි අධිෂ්ඨනය හෝ ප්‍ර​ඥාව නිවැරදි ආකාරයට යොදා ගන්නේ ද යන්න ප්‍ර​ශ්නකාරීය. මා 2015 දී ‘හෝමෝ දෙයුස්’ යන මගේ කෘතිය රචනා කළ අතර එහි මෙසේ සඳහන් වෙනවා; ”ඉබෝලා හෝ හඳුනා නොගත් යම් උන වෛරසයක් මුළු ලෝකයේම පැතිරී ගොස් මොන යම් මොහොතක හෝ මිලියන ගණනක් ජනයා මරණය වැළඳ ගනී දැයි අපට කිව නොහැකියි. නමුත් එවැනි තත්ත්වයක් ඇතිවුවහොත් ඒ සඳහා වගකිවයුතු ප්‍ර​ධානීන් ප්‍ර​ශ්න කිරීමටත් ලක් කළ යුතුයි. වසංගතයකින් ගැලවීමට අවශ්‍ය ඥාණය දැනටමත් මිනිසා සතුව පවතී. නමුත් මෙවැනි ව්‍යසනකාරි වසංගතයක් අපගේ පාලනයකින් තොරව අයාලේ වර්ධනය වන්නේ නම් එහි වරද මිනිසා ගේ නොහැකියාවයි. එසේ නොමැතිව දෙවියන්ගේ කෝපවීමක් නිසා සිදුවන්නක් නොවේ.”

මා සිතන්නේ, වසර කිහිපයකට මත්තෙන් මා ප්‍ර​කාශ කළ දේ තවමත් වලංගු බවයි. මේ මොහොතේ අප දකිමින් සිටින්නේ ස්වභාවධර්මයේ විපර්යාසයක් නිසා හටගත් ව්‍යසනයක් නොවේ. මෙය මිනිසාගේ අසමත් භාවයේ ප්‍ර​කාශනයක්. වගකිම් විරහිතව කි‍්‍රයා කරන රාජ්‍ය නායකයින් තමන්ගේ රටවල සෞඛ්‍ය සේවය පිළිබඳව පවතින අඩු සැලකිල්ල, කලට වේලාවට කි‍්‍රයාත්මක නොවිමේ අඩුපාඩු, සහ ජාත්‍යන්තර මට්ටමෙන් සකි‍්‍රයව සහ සාර්ථකව සහයෝගීතාවන් පවත්වා ගැනීමට අපොහොසත් වීම මේ කෙරෙහි තදින් බලපා ඇති බව මගේ අදහසයි. අපට මෙය වලක්වා ගැනිමට අවශ්‍ය ශක්තිය තිබෙනවා. නමුත් අපට නැත්තේ ඒ සඳහා අවැසි සබුද්ධිකත්වයයි, ප්‍ර​ඥාවයි.

රට අභ්‍යන්තරයේ කොරෝනා වෛරසයේ ව්‍යාප්තිය සහමුලින්ම සීමා කිරීමට හැකියාව ලැබි ඇතැයි කොරෝනා වෛරසය සාර්ථකව මර්ධනය කරන චීන බලධාරීන් ලෝකයට ප්‍රකාශන සෙයක් පේනවා. බටහිර ප්‍ර​ජාතන්ත‍්‍රවාදී රාජ්‍යයන්ට වඩා අධිකාරිවාදි රාජ්‍යයන් මෙවැනි ව්‍යසනයක දි සාර්ථකව මුහුණ දෙනවා යැයි ඔබ විශ්වාස කරනවා ද?

ඇත්තෙන්ම නැහැ. මෙවැනි සංකීර්ණ මොහොතකදී මෝඩ, තැතිගත් ප්‍ර​ජාවක් පාලනය කිරීමට වඩා ස්ව්‍යං අවබෝධයක් ඇති, ශික්ෂිත ප්‍ර​ජාවක් සමඟ ගනුදෙනු කිරීම වඩා පහසු යැයි මා සිතනවා. මිනිසුන් ගේ ස්නානාගාරවල කැමරා සවිකොට පොලිස් ආරක්ෂාව යොදා, මිලියන ගණනක් ජනතාවගේ අත් සේදීමේ කි‍්‍රයාවලිය නිරීක්ෂණය කිරීමකට රජයකට කළහැකි යැයි ඔබ සිතනවා ද? එය කළ නොහැක්කක්. නමුත් ඔබට හැකි නම් ප්‍ර​ජාව හොඳින් දැනුවත් කරන්න, එමෙන්ම ඔබ ලබා දෙන තොරතුරු එම ප්‍ර​ජාව විශ්වාස කරන්නේ නම් කිසිවෙකුගේ බලකිරීමකින් හෝ මැදිහත්විමකින් තොරව ඔවුන්ට ඒ කාර්යය කිරීමට ඉඩප්‍ර​ස්ථාව ඔවුන් විසින් ම උදාකරගන්නවා.

බැක්ටීරියා සහ වයිරස් මගින් රෝගාබාධ ඇතිවන බව මා ඉගෙන ගත්තේ පාසලේ දී. ඒනිසාම මේ දැනුම මා විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මා කිසිවෙකු ගේ මැදිහත්වීමකින් තොරව මගේ දෙඅත් පිරිසිදුව තබාගන්නට උත්සුක වෙනවා. අනෙනක් ප්‍ර​ජාව ද එසේම යි.

නමුත් ගැටලූව වන්නේ පසුගිය කාල වකවානුව තුළ දී මහජන ආයතන පිළිබඳව, විද්‍යාව සහ ජන මාධ්‍ය පිළිබඳව ප්‍ර​ජාව තුළ තිබුණු විශ්වාසය, ජනපි‍්‍රය දේශපාලනයේ නියුතු දේශපාලනඥයින් විසින් විනාශ කර දැමුවා. ඒ නිසා විශ්වාසය බිඳුණු ජනතාව කළ යුත්තේ කුමක්ද කියා නොදැන අතරමන් වී සිටිනවා. විසඳුම වන්නේ මිනිසා පෙළන අධිකාරීවාදී රාජ්‍ය තන්ත‍්‍රයන් තවදුරටත් ස්ථාපිත කිරීම නොවේ. අභියෝගය වන්නේ නැවත වරක් විද්‍යාව, මහජන ආයතන, සහ ජනමාධ්‍ය කෙරෙහි මිනිසාගේ විශ්වාසය ගොඩගැනීමයි. මෙවැනි විශ්වාසයක් ගොඩ නැගුණු විට නීති රීති මගින් හෝ නිරන්තර බුද්ධි තොරතුරු රැස් කරමින් මිනිසුන් ගේ චර්යාවන් නිරීක්ෂණය කරනවා වෙනුවට මිනිසුන් ස්වභාවයෙන්ම නිවැරදි දේ කිරීමට පෙළඹෙන අයුරු දැක ගන්නට පුළුවන්.

කොරෝනා වසංගත මර්ධනය කිරීමේ දි චීන රජය ජනතාවගේ චර්යා නිරීක්ෂණය කිරීමටත් සෞඛ්‍ය දත්ත සහ තොරතුරු රැස් කිරීමටත් ජංගම දුරකථන භාවිතා කළ බව අපි දුටුවා. මෙවැනි තත්ත්වයක් තුළ ගෝලිය ජීව දත්ත රැුස් කරනා ප්‍ර​වනතාවක් දක්වා ගමන් කළහොත් ඒ පිළිබඳව ඔබ සිතන්නේ කෙසේද?

ඔව්. මෙය එක්තරා තර්ජනයක් තමයි. කොරෝනා වෛරස් වසංගතය එක්තරා ආකාරයකට මහජන ප්‍ර​වික්ෂණය පිළිබඳ හැරවුම් ලක්ෂයක් බට පත් වෙනවා. මෙතෙක් කලක් මහජනයාගේ චර්යාවන් නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා රජයන් විසින් යෝජිත මහජන ප්‍ර​වික්ෂණ මෙවලම් නව තත්තවය යටතේ සාධාරණිකරණය වීමක් සිද්ධවී ඇති බව පේනවා. දෙවනි කරුණ වන්නේ මෙකී මහජන ප්‍ර​වික්ෂණය මෙතෙක් පැවති බාහිර ශරීරය ප්‍ර​විෂණය කරනවාට අමතරව එය මිනිස් ශරීරයේ අභ්‍යන්තරයට ද කිදා බැසීමට සමත්ව තිබෙනවා. පෙර පැවති තත්ත්වය නම් ඔබ යන්නේ කොහේ ද, ඔබ කරන්නේ කුමක් ද යන්න රාජ්‍ය යාන්ත‍්‍රණය නිරීක්ෂණය කිරිමයි. නමුත් දැන් ඔවුන් ඔබගේ ශරීර සෞඛ්‍යය, ශරීර උෂ්ණත්වය, ඔබගේ රුධිර පීඩනයේ තොරතුරු ගබඩා කරගන්නට සමත්ව තිබෙනවා. මෙවැනි ජිව දත්ත තොරතුරු වලින් රාජ්‍යයකට ඔබ පිළිබඳව විශ්වාස කළ නොහැකි මට්ටමේ තොරතුරු සමුදායක් ප්‍ර​කාශ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනවා.

ඉදිරි වසර දහය ඇතුලත දී යම් ඒකාධිපති රජයක් ඔබට නියෝග කළහොත් ජීව දත්ත රැස් කර ගැනීම සඳහා පැය 24 පුරාම ඔබ විසින් අත් පළදනාවක් පැළදිය යුතු යැයි කියා තත්ත්වය කෙබඳු විය හැකිද? මිනිසා අද දවසේ අත්කරගෙන තිබෙන තාක්ෂණික දියුණුව හා සම කොට බලන විට, ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට එවැනි රජයකට, තම ජනතාව මේ මොහොතේ අත් විඳිමින් සිටින්නේ කුමක් ද? ඔවුන්ගේ හැඟීම් සහ දැනීම් පිළිබඳ තොරතුරු ඉතා නිරවද්‍ය ආකාරයට ප්‍ර​කාශ කිරීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස ඔබ යම් දේශපාලන නායකයෙකු ගේ කතාවක් රූපවාහිනියෙන් නරඹමින් සිටිනවා යැයි සිතමු. මේ අවස්ථාවේ දී, ඔබගේ ශරීරයේ සවිකොට ඇති ජීව දත්ත උපකරණයෙන් ඔබගේ රුධිර පීඩනය, රුධිර උෂ්ණත්වය, ඔබගේ මොළයේ හැගීම් පාලනය කෙරෙන කොටස එනම් ‘අමිග්දලය’ උත්තේජනය වන බව ඔබගේ උපකරණය විසින් තොරතුරු සන්නිවේදනය කෙරෙනු ඇත. ඒ නිසා ඒ මොහොතේම රෙජිමයට ඔබ පිළිබඳ කරුණු එක් රැස් කර ගැනීමට සහ කි‍්‍රයාත්මක වීමට අවස්ථාවක් උදා වනු ඇත.

අනාගතයේ දිනෙක රජයක් පීඩනකාමී රාජ්‍ය තන්ත‍්‍රයක චර්යාව ප්‍ර​කට කරයි ද එවිට එම දිස්ටෝපියානු තත්ත්වය පිළිබඳ රජය කියනු ඇත්තේ කොවිඞ් 19 මර්ධනය කිරීමට ගත් කි‍්‍රයාමාර්ග කිසිලෙසකින්වත් එම පීඩන කොන්දේසිවලට බල නොපාන බවයි. ඔවුන් තව දුරටත් කියනු ඇත්තේ ගනු ලැබූ ආරක්ෂණ සහ නිරීක්ෂණ පිළිවෙත් තාවකාලික ලෙස මිනිසාගේ චරියාවන් අධ්‍යයනයට භාවිත කළ ඒවා පමණක් බවයි. නමුත් ගැටලූව වන්නේ මෙවැනි තාවකාලිකව ගනු ලබන බොහොමයක් පීඩන යාන්ත‍්‍රණයන් නැවත නැවතත් කරලියට පැමිණීමේ තර්ජනයක් පැවතීමයි. ඔවුන් කියනු ඇත්තේ නැවත වරක් කොරෝනා වැනි ආසාදනයක් හෝ ඉබෝලා වන්නි වසංගතයක් පැමිණියහොත් එයට මුහුණ දීම සඳහා තවදුරටත් මෙකී ජීව තාක්ෂණික ප්‍ර​වික්ෂණයන් බල පැවැත්විය යුතු බවයි. යටත් පිරිසෙයින් සීත කාලෙට මතුවන උණ රෝග වැලක්වීම සඳහා වුව ද මේ තාක්ෂණය භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වන බව ඔවුන් තර්ක කරනු ඇත.

පසුගිය කාල වකවානුව දෙස බලන විට පෙනී යන්නේ මිනිසා ගේ චර්යාවන් නිරීක්ෂණය කිරීම් සඳහා රාජ්‍යයන් බලවත් උත්සහයක් දරන බවයි. පුද්ගලකත්වය සහ සෞඛ්‍ය යන කරුණු ද්වයය අප ඉදිරියට පමුණුවන විට අප නිතැතින්ම තෝරා ගන්නේ සෞඛ්‍යයයි. නමුත් ප්‍ර​ශ්නයේ මූලය තිබෙන්නේ ද මෙහියි. මෙය ව්‍යාජ සහසම්බන්ධ ප්‍ර​තිපක්ෂයක්. මිනිසාට තම පුද්ගලිකත්වය මෙන්ම සෞඛ්‍ය ද ඉතා වැදගත් කරුණු වේ. ඒ නිසා අපගේ සෞඛ්‍ය රැක ගැනීමේ කි‍්‍රයාමාර්ග වලට අමතරව ඒකාධිපති රජයන් විසින් යෝජනා කරනන ජිව තාක්ෂණ ප්‍ර​වික්ෂණයන්ගෙන් තොරව අපට කොරෝනා මර්ධනය කිරීමට හැකියාවක් තිබේ. එය කළ හැක්කේ මහජනයා අධ්‍යාපනයෙන් සන්නද්ධ කිරීමයි. අප මතක තබා ගත යුත්තේ මිනිසා විද්‍යාවෙන් සන්නද්ධ වූ විට, මහජන ආයතන සත්‍ය හෙළි කරන බවට විශ්වාසය ගොඩ නැගුණු විට, මිනිසා නිවැරදි දේ තෝරාගැනීමට පෙළඹෙන බවයි.

චීනයේ කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්ත වී කාලයක් ගත වී තිබුනත් යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ නිලධාරීන් ගත යුතුව තිබුණු ආරක්ෂණ පිළිවෙත් කලට වේලාවට නොගැනීමේ නිද්‍රාශිලීත්වය ඔබ දකින්නේ කෙසේ ද? අප මෙයින් උගත යුතු පාඩම කුමක් ද?

අප උගත යුතු විශාලම පාඩම වන්නේ අප සියල්ලෝම මෙහි කොටස් කරුවන් වන බවයි. මෙය චීන අර්බුදයක් හෝ ඉතාලියානු අර්බුදයක් හෝ නොවේ; මෙය ගෝලිය අර්බුදයක්. මේ මොහොතේ අප සියල්ලෝම භයන්කාරත්වය අත් විඳිමින් සිටිනවා. වෛරසයේ දෘෂ්ටිකෝණයෙන් බලන විට අප සියල්ලෝම එහි වින්දිතයෝ. මිනිසාගේ දෘෂ්ටියෙන් බැලූවද, එක රටක එහි ව්‍යාප්තිය ගෙන බැලූවද අපට පෙනෙන්නේ ඉන් අපේ ජීවිත අනතුරට පත් කර තිබන බවයි. එනිසයි අපට මේ අනතුර පරාජය කිරීම සඳහා ලෝක ව්‍යාප්ත සටනක් අවශ්‍ය වන්නේය.

මේ වසංගතය විසින් ගෝලීයකරණය පිළිබඳ නව අර්ථ සොයා යාමට රාජ්‍ය නායකයින්ට බල කරනවා නේද? උදාහරණයක් ලෙස නව දේශ සීමා, වෙළඳ සහ සංස්කෘතික ක්ෂේත‍්‍රයේ නව සීමා ඉදිරි කාලයේ දී මතු වනු ඇති නේ ද?

කොරෝනා වෛරසය ව්‍යාප්තිය නිසා සමහරක් පුද්ගලයින් ගෝලීයකරණයට චෝදනා එල්ල කරන බවක් පේනවා. ලෝකය නිර්-ගෝලියකරණය කළ යුතු බවයි තව කොටසකගේ යෝජනාව. නමුත් මෙය විශාල අත්වැරැද්දක්. වසංගත, ලෝකයේ ව්‍යාප්ත වුනේ ගෝලීයකරණය එන්නට සතවර්ෂ ගණනාවකට කලින්. මධ්‍යකාලීන යුගයේ දී පැතිරුණු වසංගත ඉතා ශීග‍්‍රයෙන් ගම්දනව් කරා විසරණය වූ අතර තවත් අවස්ථාවක දී එයට හැකියාව ලැබුණේ කුඩා නගර සහ ගම් ආසාධනය කිරීමට පමණයි. නමුත් මිනිසා අත්දුටු ‘කළු මරණය’ වැනි ව්‍යසනයක් අප අද අත් දකින වසංගතයට වඩා කිහිප ගුණයකින් මාරාන්තිකයි. ඔබට වසංගතයකින් සම්පූර්ණයෙන්ම මිඳී සිටින්නට නම් ඔබ නැවත ගල් යුගයට ගමන් කළ යුතුයි. ගල් යුගයේ දී තමයි මිනිසා අවසන් වරට වසංගත වලින් වැලකී සිටි සමය. මන්ද එවකට මිනිසා ජීවත් වුනේ කුඩා කණ්ඩායම් වශයෙන් වන අතර ඔවුන් අතර සම්බන්ධතා පැවතියේ ඉතා අල්ප වශයෙන්.

කොරෝනා වෛරසය සඳහා නියම පිළියම වන්නේ ‘තනිවී සිටීම’ නොව ‘සහයෝගීතාව’ සහ නිවැරදි ‘තොරතුරු’ සංසරණයයි. මිනිසාට ඇති එක විශේෂ වාසියක් වන්නේ ඔවුනට සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීමට ඇති හැකියාව යි. ඇමරිකාවේ හෝ චීනයේ කොරෝනා වැළඳුනේ කෙසේ ද යන්න සොයා බලනවාට වඩා චීනයට හැකියාව තිබිය යුතුයි කොරෝනා වෛරසය සමඟ සිදු කළ අරගලය පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇමරිකාව සමඟ බෙදා ගැනීමට. එපමණක් නොවේ. චීනයේ විශේෂඥයින් සහ උපකරණ ඇමරිකාවට යැවීමට ඔවුනට හැකියි. වෛරසයකට මෙය කරන්නට බැහැ.

නමුත් අවාසනාවකට නායකත්වයේ අර්බුද හේතුවෙන් අප සතු සහයෝගීතාවයේ ශක්‍යතා අප නිවැරදිව යොදා ගන්නා බවක් පෙනෙන්නට නැහැ. පසුගිය වසර ගණනාව තුළ අප දකින්නේ ලෝකයේ විවිධ කලාපවල වෙසෙන වගකීම් විරහිත දේශපාලනඥයින් විසින් අන්තර්ජාතික සහයෝගීතාවයේ ශක්‍යතාව අවතක්සේරු කර ඇති බවයි. ඒ නිසා අප අද ඒ සඳහා වන්දි ගෙවමින් සිටිනවා. මුහුකුරා ගිය වැඩිහිටියෙක් පේනතෙක් මානයක නැහැ.

කෙසේ වෙතත් අනාගතයේදීවත් ලෝක නායකින්ගේ සාමූහික අවධානය පහත කරුණු කෙරෙහි යොමුවේ යැයි අප බලාපොරොත්තු වෙනවා;

1. පිළිගත හැකි තත්‍ය තොරතුරු හුවමාරුව. දැනටමත් වසංගත තත්ත්වයන් අත් දැක ඇති රටවලින් අනෙකුත් රටවල් පාඩම් ඉගෙන ගැනීම. දැනට තිබෙන අත්දැකීම් සහ තොරතුරු ශීඝ‍්‍රයෙන් රටවල් අතර හුවමාරු කර ගැනීම සහ වෛද්‍ය උපකරණ මෙන්ම එන්නත් හුවමාරු කර ගැනීම.

2. පරීක්ෂණ උපකරණ, වෛද්‍ය උපකරණ සහ ආරක්ෂණ ඇඳුම් කට්ටල වැනි දේ සාමූහිකව නිපදවා සාධාරණ පදනමකින් බෙදා හැරීම. මෙහිදී වඩාත් අසීරු අවස්ථාවන්ට මුහුණ දෙන රටවල් තෝරාගෙන ඒවා සදහා සම්පත් බෙදාහැරීම අත්‍යවශ්‍යය.

3. කොරෝනා වෛරසයෙන් ආසාධනය නොවූ රටවල වෛද්‍යවරුන් හෙදියන් සහ අනෙකුත් විශේෂඥයින්ගේ සේවාව ගැටළුවලට මැදි වි ඇති රටවල ට ලබා දීම. එමගින් එම රටවල විශේෂඥයින්ට කරුණු අධ්‍යයන කිරීමට මඟ පෑදිම. වසංගතයේ කේන්ද්‍රය කෙමෙන් කෙමෙන් විතැන් වෙත තත්ත්වයක් තුළ සෑම රටකටම මෙහි අනතුර ඇති බැවින් තම තමන්ගේ රටවල වෛද්‍යවරුන් සහ අනෙකුත් සේවකයින් හුවමාරු කරගැනීම සඳහා සැලසුම් සකස් කිරීම.

4. දරුණු ලෙස වසංගතයට මුහුණ පෑ රටවල්වල ආර්ථිකය මේ වන විට ද ඉතා සෝචනීය ලෙස පහත වැටී ඇති බැවින් ආර්ථිකය ගොඩ ගැනීම සඳහා සාමූහික ආරක්ෂණ ජාලයක් දියත් කිරීම. ඇමරිකාව, ජපානය හෝ ජර්මනියට මෙය එතරම් සංකීර්ණ ගැටලූවක් නොවනු ඇතත් අපි‍්‍රකාව, ලතින් ඇමරිකාව හෝ මධ්‍යම ආසියානු රටවලට මේ උපකාරය අවැසි වනු ඇත. ඔවුන් ආරක්ෂා කරගැනීමට වැඩ පිළිවෙලක් නොමැති වුවහොත් ආර්ථික අවපාතයට එම රටවල් නතු වීම වැලක්විය නොහැකි වනු ඇත.

5. මේ මොහොතේ අත්‍යවශ්‍ය මිනිස් සංචරණ පමණක් සලකා බැලිය හැකි ක‍්‍රමවේදයක් ගොඩ නැගීම සහ එමගින් එම අත්‍යවශ්‍ය සංචරණ සඳහා ඉඩකඩ සලසා දීම.

*පරිවර්තනය – සෞම්‍ය ලියනගේ. මෙම ලිපිය සැකසීමේ දී සිංහල යතුරු ලියන කටයුතු සිදු කළ සෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්‍යාලයේ යශෝධා ගමගේ මෙනවියට පරිවර්තකගේ ස්තූතිය පිරිනැමේ.