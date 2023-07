ලංකාව දැඩි ආර්ථික අර්බුදයක සිරව සිටියි. මිනිස් දුක්ඛ දෝමනස්ස වල අලුත් ගැඹුරක් අපි අත්දකිමින් සිටින්නෙමු. අඩමාන වේතන, රැකියා අස්ථිර භාවය සහ ආර්ථික අවපාතයක විනාශකාරී බව නිසා වැඩියෙන්ම බලපෑමට ලක්ව ඇත්තේ වැඩ කරන ජනතාවයි. මෙවැනි අනතුරුදායක තත්වයක සිටින්නා වූ වැඩ කරන ජනතාවගේ තත්වය තවත් අවිනිශ්චිත කරමින් කම්කරු ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දීමට ආණ්ඩුව යෝජනා කොට තිබේ. 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී, 2023 වර්ෂය සඳහා වූ සිය අයවැය වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමින් ජනාධිපතිවරයා කියා සිටියේ “අපනයන මුල් කොටගත් ආර්ථිකයක් සඳහා වූ” ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුන්වා දෙනු ඇති බවයි. ඉනික්බිතිව කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ශාන් යහම්පත් පැවසූයේ “දැනට පවතින සේවකයාට වඩා මිත්‍රශීලී කම්කරු නීති පද්ධතිය වෙනුවට, සේව්‍යයා හා සේවකයා අතර තුලනයක් ඇති කරන ආකාරයේ කම්කරු නීති පද්ධතියක් හඳුන්වා දීමට අදහස් කරන” බවයි.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැයි දින රැළියේදී, යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ වල මූලධර්ම ඇතුළත් කරුණු 11 කින් යුතු න්‍යාය පත්‍රයක් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර විසින් ඉදිරිපත් කළ අතර, ඒවා ඔස්සේ සේව්‍ය–සේවක සම්බන්ධයේ බල තුලනය සේව්‍යයාට වාසිදායක ලෙස නමන බව පෙනෙන්නට තිබේ. මෙම ප්‍රතිසංස්කරණ සම්බන්ධව පවතින්නා වූ වඩාත්ම පැහැදිලි විස්තර කිරීම මෙය වන අතර, එහිද හිස්තැන් බොහෝය. එසේම විධිමත් ක්ෂේත්‍රයේ ශ්‍රමිකයන්ගේ සාමූහික ශක්තිය අඩු කිරීම සූක්ෂමව අරමුණු කිරීමක්ද එහි දක්නට ඇත. මෙමඟින් ලබාදෙන පණිවිඩය අමාත්‍යවරයාගේ ආරම්භක වාක්‍යයෙහි පැහැදිලිව දක්නට ඇත: “අපට තවමත් ඇත්තේ ආයෝජකයන් අධෛර්යමත් කරන ආකාරයේ යල් පැනගිය කම්කරු නීතීන්ය.”

ජූනි 14 පැවති උපදේශන ලබාගැනීමේ රැස්වීමකදී අමාත්‍යවරයා නැවත වාරයක් මෙම කරුණ මතු කළේ පවතින කම්කරු නීතියෙහි සංශෝධනය විය යුතු තැන් 20 ක් වත් ඇතිබව පවසමිනි. ඒ අතර වතුකරය පිළිබඳ නීති මෙන්ම සේවක වැටුප් හා අර්ථ සාධක අරමුදල් පිළිබඳ නීතිද ඇතුළත් වන බව ඔහු පැවසූ අතර, අවිධිමත් ශ්‍රමයේ වැදගත්කම හා විධිමත් ශ්‍රමය අවිධිමත් ශ්‍රමය බවට පරිවර්තනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය ද ඔහු විසින් අවධාරණය කරන ලදී. යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ වල මූලිකම අනතුර ඇත්තේ මෙතැනය.

මෙම යෝජනා සමාජ ආරක්ෂණ පිළිබඳ භාෂාවෙන් රාමු කොට, අවිධිමත් අංශයේ සේවක අයිතීන් වල ප්‍රගමනය උදෙසා ඉදිරිපත් කරන බව පෙන්වීමේ උත්සහයක් තිබේ. රැකියා ස්ථානය තුළ කාන්තාවන්ගේ සුරක්ෂිත භාවය සහ ශ්‍රම බලකායට ආබාධිත පුද්ගලයින්ගේ දායකත්වය ලබා ගැනීම වැනි ප්‍රතිපාදන, ආර්ථික අඩමාන බව සහ රැකියා අස්ථිරත්වයෙහි ගිලී ගිය පසුබිමක් තුළ එතරම් අර්ථාන්විත නොවේ. එමෙන්ම සේවක ආරක්ෂණ අඩු කිරීමට යෝජනා කරන අතරේ ශ්‍රම බලකායේ කාන්තා දායකත්වය වැඩි කිරීමේ සංවාදය තුළ ඇත්තේ කාන්තා ශ්‍රමය ගරා ගැනීමේ තැතකි.

ලංකාවේ පවතින කම්කරු පද්ධතිය මහා අරුම එකක් නොවුනත්, සිය අයිතීන් අමු අමුවේ උල්ලංඝනය වීමෙන් සේවකයාට යම් තරමක ආරක්ෂණයක් ඓතිහාසිකව ලබාදුන් එකකි. එහෙත් ශ්‍රම බලකාය ඛණ්ඩනය කිරීම, බාහිරින් සේවා ලබාගැනීම, විධිමත් ශ්‍රමය අවිධිමත් බවට පරිවර්තනය කිරීම වැනි බලරහිත කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග මඟින් මෙම නීති මඟහැර යෑමට කාර්මික කළමණාකාරීත්වයට හැකි වී ඇත. අපේ විධිමත් ක්ෂේත්‍රයේ බහුතරය කාන්තාවන්ය. කළමණාකාරීත්වයේ පෙරළි වලින් කොහොමටත් බලපෑමට ලක්වන ඔවුන් ආර්ථික අර්බුද වල පළමු බිල්ලයි. කොවිඩ් වසංගතය සමයේදී වෙනස් වන ආර්ථික තත්වයන් වලට දේශීය හා ජාත්‍යන්තර ශ්‍රමිකයන් කොතරම් ගොදුරු වූවාද යන්න අපි දුටුවෙමු. කම්කරු නීතීන් අවඥාවෙන් බැහැර කරනු ලැබූ අතර, ශ්‍රමිකයන්වද කිසිදු පිළිසරණක් නොමැතිව සමාජයෙන් බහිෂ්කරණය කරන ලදී. අනෙක් අතට බලෙන් ලබාගත් කැමැත්ත මත පදනම්ව ඉතා දරුණු තත්වයන් යටතේ වැඩ කිරීමටද ඔවුන්ට සිදුවිය. යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ මඟින් කරනුයේ මෙම තත්වය නිත්‍ය එකක් බවට පත් කිරීමයි. අනතුර දොරකඩය.

සේව්‍යයා සහ සේවකයා අතර ගිවිසුම්ගත බැඳීම අඩපණ කිරීම තුළින් අවිධිමත්කරණය, සේවා අස්ථිර භාවය, සහ සේවකයා වැඩියෙන් සූරාකෑමට ලක්වීම යන ප්‍රතිවිපාක ඇතිවේ. බඳවා ගැනීම් හා සේවයෙන් පහකිරීම් වලට අදාළ නීති පැහැදිලි සහ සේවකයා සේවා අස්ථිරත්වයෙන් ආරක්ෂා කරන ආකාරයේ ඒවා විය යුතුය. වර්තමානයේ පවතින සේවයෙන් පහකිරීමට අදාළ නීති සේවකයා ආරක්ෂා කරන ආකාරයේ ඒවා නොවේ. ඒවා තවදුරටත් ලිහිල් කළහොත් සේවක සුබසිද්ධියට දරුණු අනතුරක් එල්ල වනු ඇත. සේවා මුරය නම්‍යශීලී කිරීම පිළිබඳවද යම් කතිකාවක් තිබේ. මෙමඟින්ද හානිය වන්නේ සේවකයාටය. මන්ද ආර්ථික පීඩනය නිසා බලහත්කාරී සහ සූරාකෑමට ලක්වන ආකාරයේ විකල්ප වලට යොමු වීමට අවිධිමත්කරණය ඔස්සේ තවදුරටත් දොර විවර වන නිසාය. එමෙන්ම ඉතා දීර්ඝ වැඩ මුර වලට එරෙහිව ඇති ආරක්ෂණද ලිහිල් වනු ඇත. සේවකයාට හිමි ලෙඩ නිවාඩු, මාතෘ නිවාඩු සහ විවේකයට ඇති අයිතිය සම්බන්ධ ප්‍රතිපාදන ඛාදනයට ලක්වනු ඇත. ඇඟලුම් කම්හල් වල නිල වශයෙන් මසකට දින 10 කට වඩා රාත්‍රී සේවා මුරය කිරීමට අවසරය කාන්තාවන්ට නැති මුත්, භාවිතයේදී ඔවුන් ඇත්තෙන්ම අවම ආරක්ෂණ මධ්‍යයේ දීර්ඝ රාත්‍රී සේවා මුර කරන බව අප දන්නා කරුණකි.

යෝජිත ප්‍රතිසංස්කරණ වලින් උත්සහ කරන්නේ කම්කරු නීති ක්‍රමයෙන් දුර්වල කොට පවතින අරක්ෂණ ද අඩු කිරීම මඟින් කම්කරුවා තවත් බලරහිත තත්වයට පත් කිරීමයි. රාජ්‍යයේ, සේව්‍යයන්ගේ සහ වෘත්තීය සමිති වල සහභාගීත්වයෙන් සැදි ජාතික කම්කරු උපදේශන සභාවෙහි රැස්වීමක් පසුගිය මාසයේ කැඳවූ විට, කිසිදු දේශපාලන පක්ෂයකට අනුබද්ධ නොවූ පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති 4 කට ඊට ආරාධනා කොට නොතිබීම සැළකිය යුතුය. ප්‍රතිසංස්කරණ ඇරඹුණු පසු ශ්‍රමිකයන් නියෝජනය කරන හවුල් වල ශක්තිය හීන කොට ශ්‍රමිකයන් සම්පූර්ණ බලරහිත තත්වයට පත්කිරීමට රජය අරමුණු කරන ආකාරය පිළිබඳ පැහැදිලි ඇඟවුමකි මෙය.

වතුකරයේ ආර්ථිකය විශාල විපරිවර්තනයකට බඳුන් වෙමින් පවතී. ඒ තුළ වතුකර කම්කරුවා මුහුණ දෙමින් සිටින්නේ සිය ප්‍රජාව ඛණ්ඩනයට බඳුන් වන්නා වූ, රැකියා අස්ථිර සහ භූමිය හිඟ අනාගතයකටය. සාධාරණ වැටුපක් සහ අවම වශයෙන් හෝ පිළිගත හැකි අන්දමේ පුරවැසිභාවය – එනම් ශිෂ්ට සම්පන්න ජීවන තත්වයක්, රැකියාව තුළ ආරක්ෂාකාරී බව, ඉඩම් අයිතිය, පිළිගත හැකි මට්ටමේ නිවාස සහ පාසල් වලට ප්‍රවිෂ්ඨය – ඔවුන්ගේ අරගලයයි. නානායක්කාරගේ ප්‍රතිසංස්කරණ න්‍යාය පත්‍රයේ දැක්වෙන්නේ “නවීන ශ්‍රම ලෝකයට සුදුසු වතු කම්කරුවකු” නිර්මාණය කිරීමට රජය යෝජනා කරන බවය. වතු කම්කරුවා දැනට මුහුණ පාන දරුණු අසාධාරණකම් එතුළ නොතකා හැර තිබේ.

කම්කරු නීති දුර්වල කිරීම මඟින් රජය බලාපොරොත්තු වන්නේ ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීමත්, ඒ හරහා ආර්ථිකය සවිබල ගැන්වීමත්ය. එය අනාගත ආයෝජකයින් වෙනුවෙන් කෙරෙන සංදර්ශනයකි. නමුත් වත්මන් ආර්ථික යථාර්ථය පිළිබඳ රජයට කිසිදු හැඟීමක් නොමැති බව පැහැදිලිය. ගෝලීයව ආර්ථික අවපාතයක් ඇති වෙමින් තිබේ. 2022 අවසාන කාර්තුවේ 12.4% කිනුත්, 2023 පළමු කාර්තුවේ 11.5% කිනුත් අපේ ආර්ථිකය හැකිලී ඇත. මෙම අර්බුදයට හේතුව කම්කරු නීති නොවන නිසා, කම්කරු නීති වෙනස් කිරීම මඟින් අර්බුදය විසඳිය නොහේ. වියදම් කපා හැරීම්, රැකියා ජනන ප්‍රතිපත්ති වල දුර්වලතා සහ වැඩ කරන ජනතාවගේ සමාජ ආරක්ෂණ මඳ වීම නිසා ආර්ථිකය දිගින් දිගටම කඩා වැටෙමින් පවතී. අවසානයේ අපට ඉතිරි වන්නේ නැවත හැරවිය නොහැකි ලෙස කම්කරු අයිතීන් ඛාදනය වීමේ යථාර්ථය පමණි.

කම්කරු සබඳතා වැනි ඇති මූලික ආකාරයේ ගැටළුවක් පිළිබඳ ස්ථාවරයක් ගැනීමට ශාස්ත්‍රාලිකයන් වශයෙන් අපට වගකීමක් තිබේ. එය අප සියල්ලන්ටම බලපෑම් එල්ල කරයි. මේ මොහොතේ අවශ්‍ය වන්නේ ශ්‍රමිකයන්ට සහ ජනතාවට හිතකර, සැමට ආරක්ෂණය සපයන, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියෙහි ස්ථායිතාවය සහ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කරන ආකාරයේ කම්කරු ප්‍රතිපත්තියකි. නැතිනම් අනාගතය පීඩිත හා අස්ථායී එකක් වනු ඇත. මතුවන සමාජ අසහනය හමුවේ දැනටමත් ආඥාදායක ආණ්ඩුව වඩාත් ආඥාදායක වීම පමණි විය හැක්කේ. සැමට වඩා හොඳ අනාගතයක් සඳහා අප ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බලවේග හා එකතු විය යුතුය.

SIGNED BY

