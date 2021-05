උවිඳු කුරුකුලසූරිය​ –

මම ඊයෙ දවස පුරාවටම දීර්ඝ දුම්රිය ගමනක හිටියෙ. ඉන්ටර්නෙටුත් හරියට නැහැ. ඉතිං දොස්තරලගෙ “සමීපතම ආසන්න අයට​” වැක්සින් දුන්න ලිස්ට් කියවන්න ගත්ත​. ඒ අර මට මඩ ගහගහ ඉන්න අයගෙ නම් සර්ච්කර කර වෙනම ෆෝල්ඩර් එකකටත් දාන ගමන්. ඒකත් ආතල්. කස්ටිය පෝස්ට්ස් අකුල ගන්නව​, එකවුන්ට් ඩිඇක්ටිවේට් කරනව​!

ඒත් අන්තිමට මට දුකක් හිතුන​. අනේ මේ දොස්තරල “කීපදෙනෙක්” හැරුනම අනිත් දහස් ගානම තාම ස්වාධීන ජීවිත ගතකරන්න තරම් සංස්කෘතියක් නැති අයනෙ. ඔන්න ඕක අල්ල දාමු කියල​. ඒකයි මේ සටහන ලියන්නෙ අද පාන්දර​.

ඒකට හේතුව මේකයි. මැයි 24 වෙනිද අකටයුතු නාදකයෙක් – දොස්තර කෙනෙක් – මට කෝල් කරල ඇහැරවල රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය​ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ ප්‍රමුඛතා ලැයිස්තුව කඩකරල ඒ ගොල්ලන්ගෙ සනුහරේට වැක්සින් ගහන ලැයිස්තුව ගැන කියල​, “අයියේ උඹට විතරයි මේක ගැන යමක් කරන්න පුලුවන්” කියල, දස දහස් ගානක​ ලිස්ට් එක එව්ව​. ඒ කෙනා “අයියෙ” කිව්වට මම දැකලත් හමුවෙලත් නැහැ, ඒත් ඉතිං මා ගැන මොකක් හරි විශ්වාසයක් තියෙන්නෙ ඇති. මට මොකක් හරි කවුරු හරි “හිත හොඳින්” දෙයක් කිව්ව නම්, ඒක මාව වලලන තැනට ගියත් මම කියන්නෙ නැහැ. ඒක මගේ ජනමාධ්‍ය ට්‍රේනිං එකින් ආව එකක්. ඉතිං ඔය​ ඔය සනුහරේටම වැක්සින් ගහගත්ත අයගෙ ජීව දත්ත තොරතුරු තියෙනව​ ඒ එවපු එකේ. මම නිදිමතේ හිටියෙ. නැගිටල ඒක බලල​, පෞද්ගලික තොරතුරු මකල, පල්ලෙහා තියෙනව වගේ පොඩි නෝට් එකක් ෆේස්බුක් පොස්ට් එකක් විදියට​ දැම්ම​.​ ඒ වෙලාවෙ ඒක විතරයි මට කරන්න පුලුවන්. තව පොඩි පොඩි පොස්ට්ස් කීපයක් දාල මම ආයෙත් නින්දට ගියා.

ඇහැරෙන කොට වැඩේ පත්තුවෙලා හැමදාම වගේ! කතාව හැම තැනම​, පෝස්ට් එක ශෙයාර්වෙලා එකසිය ගාණට​. ඒත් එක්කම SL Doctors United කියන පිටස්තරයන්ට බලන්න බැරි දොස්තර ගෲප් එකක මට මඩ ගනව​, තර්ජනය කරනව එකසිය ගානට​. ඒවගෙ ස්ක්‍රීන්ශොට්ස් මට එවනව​ සාධාරණ විදියට වැඩ කරන දොස්තරල​. එක දොස්තර කෙනෙක් මෙහෙම තර්ජනයක් කරල තිබ්බ, ඒ අමුතු සතෙක්: “This guy is asking something. Sall we give it to him”. ඒ තර්ජන අතරින් අමුතු සතාගෙ එකට විතරක් පොඩි ශොට් එකක් දුන්න මෙහෙම​:

ඒක ටිකක් සැර වැඩිද මන්ද​, ඒත් ඉතිං මිනි බ්ලොගින් එහෙම තමා. එවෙලෙ හිතට එන දේ ලියල දානව​. පස්සෙ සමාවත් ගන්නව​. මේ දොස්තර බුද්ධික තාඹුගල නම්, එයා කරපු තරජනයයි, ඒ ගැන ප්‍රසිද්ධියේ දාපු පෝස්ට් එකයි ඉල්ලා අස්කරගෙන අලුතින් එකක් ලියල​, යම් ශිෂ්ට සම්පන්න බවක් පෙන්නල තිබ්බ​.

ඉතිං වැකිසින් හොරකම් කරපු දොස්තරල ගැන දුක හිතෙන්නෙ මේකයි, සමාව ගන්නෙ මේකයි. ඒකනෙ කතාව​!

පලවෙනි හේතුව තමා , මම හිතන්නෙ ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය අනුමත කරපු ප්‍රමුඛතා පිලිවෙලට එන්නත දෙන්න ඕනෙ කියල​. ඒක කඩකරපු ඔක්කොම ගැන වගේ මම ලිව්ව​. මේක එන්නතේ හිඟයක් තියෙනව වෙලාවෙ ඒක දේශපාලන අවියක් ලෙස වරප්‍රසාද ලත් අය යොදා ගැනීමක්. ඒකයි මගේ ස්ථාවරය​.

ඒත් දොස්තර කේස් එකට එනකොට ඒ ගොල්ල සනුහරේටම විදගෙන​. ඒක ඉතාමත් පිලිකුල් සහගතයි. මොකද සෞඛ්‍ය ගැන වඩාත් හොඳටම දන්න අය​, හොඳම සෞඛ්‍යාරක්‍ෂණ කට්ටල​, පිරිසිඳු වීමේ දේවල් දීල තියෙන අය​. ඒ අය විද්‍යාව දන්නව​. තමන්ගෙන් තව කෙනෙකුට වෛරසයක් නොගෙන යන්න තරම් දැනුමක් සමජයේ ඉන්න අන් සියල්ලටම වඩා දන්න අය​. තව එකක්, වැක්සින් එක තම තමන්ගෙ පවුල්වලට ගැසුවට සමාජයෙන් වෛරසය තුරන් කරන්න බැහැ, නොවිදගත්ත වරප්‍රාසද නැති මිනිස්සු/රටවල් තව ප්‍රභේද හදනව කියන දැනුමත් අද වෙනකොට තියෙනව​.

අනිත් එකම තමා, අපි පොඩ්ඩකට හිතමු අනිත් ජනතාවට නැති විශේෂ වරප්‍රසාදයක් දොස්තරලගෙ පවුලට දෙන එක “හරිම” කියල​. ඒත් මේ පවුලේ සමීපතමයින් කියන්නෙ කවුද? ඒ රාජකාරිය ඉවරවෙලා තමන්ගේ නවාතැනට හෝ නිවසට යනකොට ඒ නිවසේ ඉන්න අය. වෙනත් වචනයකින් කියනව නම්, න්‍යෂ්ටික පවුල (කුඩා ගෘහස්ථ ඒකකයක් – නැත්තම් වෛවාහික පවුල​) – අම්මා, තාත්තා හා දරුවන්. [මේකට මම ඒ නිවසේ ඉන්න මෙහෙකරුවන් දාගන්නෙ නැහැ, මොකද ඒ ලැයිස්තුවල ඒ ගොල්ල නැති නිසා. මොකද දොස්තර ගෙදර ගියාම රියදුරු​, ගෙදර වැඩට ඉන්න අය ආරක්‍ෂිත ඇතිනෙ!] එතකොට මේ අනිත් අයට නැති “සමීපතයින්ට ගැස්සීම” “හරි” උනත් ඒ ලැයිස්තුවේ ඉන්න ඕනෙ න්‍යෂ්ටික පවුලෙ අය​​.

ඒත් මේ ලැයිස්තුවල ඉන්නෙ, දොස්තර පිරිමියෙක් නම්, වයිෆ්, අම්මා, තාත්තා, වයිෆ්ගෙ අම්මා හා තාත්තා, අවුරුදු 10ක් වයසෙ ඉඳන් දරුවො, තවත් ඒ පවුලෙ සහෝදර සහෝදරියො. (දොස්තර ගැහැණියෙක් නම් ඒකෙ අනිත් පැත්ත – ඒ කියන්නෙ හස්බන්ඩ් etc..). දහදෙනෙකුට ගස්සගත්ත අයත් කොච්චර ඉන්නවද ඔය ලැයිස්තුවේ. මම සාමාන්‍යකරනය කරන්න යන්නෙ නැහැ. ඒත් මට කියන්න ඕනෙ මේ ලැයිස්තුවල​, වැඩේ “වංචාවක් උනත්” සමීපතම පවුලෙ කියන අයට අවංකවම ගස්සල තියෙන අය ඉතාම පොඩ්ඩයි ඉන්නෙ. අනිත් ඔක්කොමල අම්මල තාත්තල​, මාමන්ඩිල, නැන්දම්මලටත් එක්ක තමා ගස්සගෙන තියෙන්නෙ.

ඒකෙන් මම හිතුවෙ වෛද්‍ය වෘත්තියේ ඉන්න අය ලංකාවෙ විස්තෘත පවුල කියන ගෝත්‍රික ප්‍රපංචය තවමත් පවත්වගෙන යන ප්‍රධානම කුලකයක් කියල​. මේකෙදි මට මම ගරු කරන මියගිය මානව විද්‍යාඥයෙකු වෙන තම්බයියත් මතක් උනා. තම්බි උඩරට සාම්ප්‍රදායික සමාජය ගැන පර්යේෂණ කරල කිව්ව එක හරි. ඒත් මේ එන්නත පෝලිම් පැනල විදගත්ත දොස්තර ලැයිස්තුව කියෙව්වම නම් උඩරට පරණ සිංහල සමාජයේ විතරක් නෙමෙයි, පහතරට සිංහල​, මුස්ලිම්, දෙමල කියල නැහැ ඔක්කොම එකයි, ඔය මුස්ලිම් දොස්තරලගෙ, ඒ කියන්නෙ “සිංහල අම්මලගෙ පැලෝපීය නාලෙ මිරිකල වඳ කරපු” දොස්තරලගෙ පවුල් ලිස්ට්ස් කියවන්නකො. අම්මෝ ඉතිං ඒ ඩොකාලට සිංහල අයටත් වඩා විස්තෘත පවුලක් තියෙනව​, ඇයි ගොඩක් අයව විවාහ කරගන්නත් පුලුවන්නෙ. දෙමළ නම් බලන්න​. අම්මෝ! ජාති බේදයක් නැහැ මේ කතාවෙදි.

ජීවක කියන​ දොස්තරල තාම ජීවත් වෙන්නෙ විස්තෘත පවුලෙ කියන එක පේන්නෙ.

මොකක් හරි අවස්ථාවක් ලැබුනම වරිගයාට තමා ප්‍රමුඛතාවය දෙන්නෙ.

ඉතිං හරි පව් කියල හිතුන​. තාම සමාජානුයෝජනය නොවිච්ච​, තමන්ටම කියල කුටුම්බයක් නැති, සිරසෙ පෙන්නපු ඉන්දියානු මෙගා ටෙලිය “මහගෙදර” එකේ වගේ කිසිම ස්වාධීනත්වයක් නැති ඔක්කොමල එකට හිත පිච්චි පිච්චි ජීවත් වෙන සෙට් එකක් මේ වැක්සින් හොරු කියන්නෙ. ඒ නිසා මගේ හිත හරියට දුක් උනා. ඒ නිසා මම මේ හෙලදරව්ව කරපු එක ගැන සමාව ඉල්ලනව වැක්සින් හොරුන්ගෙන්.

*මට තව දිගට ලියන්න පුලුවන්, ඒත් මේ සිංහල දිගට කොටන්න හරි අමාරුයි, ඒකත් මම කරන්නෙ වෙන විදියකට​.