ආණ්ඩුවේ වගවීම

බලශක්ති අමාත්ය කුමාර ජයකොඩිට එරෙහිව පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරිපත් වූ විශ්වාසභංග යෝජනාව ආණ්ඩුව පහසුවෙන් පරාජය කළේය. යෝජනාවට විරුද්ධව ඡන්ද 153ක් ලැබුණු අතර පක්ෂව ඡන්ද 49ක් ලැබුණු අතර, එමඟින් ආණ්ඩුවට 104ක විශාල බහුතරයක් හිමිවිය. මෙම ප්රතිඵලය පුදුමයක් නොවීය, මන්ද ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුවේ ආසන 159ක් සමඟ ශක්තිමත් ස්ථාවරයක් ඇත. අමාත්යවරයාට එරෙහිව ඡන්දය දීමට විරුද්ධ පක්ෂ එක්වුවද, ජයග්රහණය කිරීමට ඔවුන්ට ප්රමාණවත් සංඛ්යාවක් නොතිබිණි. කෙසේවෙතත්, මෙම විවාදයේ වැදගත්කම සංඛ්යා ගැන පමණක් නොවේ. එය ආණ්ඩුවේ විශ්වසනීයත්වය සහ අනුකූලතාව පිළිබඳ විශාල ප්රශ්න ද මතුකරයි. ප්රධාන ගැටළුව වන්නේ, ආණ්ඩුවට පාර්ලිමේන්තුවේදී ඡන්ද දිනාගත හැකිද යන්න නොවේ. ඒ වෙනුවට, ආණ්ඩුවට මහජනතාවගේ විශ්වාසය සහ ඔවුනට මුලින් බලය ලබාදුන් සදාචාරාත්මක අධිකාරිය පවත්වාගත හැකිද යන්නයි.
විශ්වාසභංග යෝජනාව ප්රධාන චෝදනා දෙකක් මත පදනම් විය. පළමු චෝදනාව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාව විසින් අමාත්යවරයාට එරෙහිව ගොනුකරන ලද නඩුවක් පිළිබඳව ය. මෙම නඩුව ලංකා පොහොර සමාගමේ නියෝජ්ය ප්රසම්පාදන කළමනාකරු ලෙස ඔහු කළ පෙර රැකියාවට අදාළ වේ. ප්රසම්පාදන ක්රියාවලියකදී පෞද්ගලික සමාගමකට අසාධාරණ වාසියක් ලබාදීමෙන් රජයට විශාල මූල්ය අලාභයක් සිදුකළ බවට ඔහුට චෝදනා එල්ල වී ඇත. දෙවැනි චෝදනාව ලක්විජය බලාගාරය සඳහා ගල්අඟුරු ආනයනය කිරීමේ වත්මන් ගැටළුව පිළිබඳව ය. අඩු ගුණාත්මක ගල්අඟුරු ආනයනය කළ බවත්, එමඟින් විදුලි නිෂ්පාදනය අඩු වී රටට පිරිවැය වැඩි වී ඇති බවත් කියනු ලැබේ. දුර්වල ගුණාත්මක ගල්අඟුරු භාවිතය විදුලිබල නිෂ්පාදනයට අහිතකර ලෙස බලපා ඇති බවත්, විදුලිය මිල අධික වී ඇති බවත් ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක පාර්ලිමේන්තුවේදී පිළිගත්තේය.
දූෂණයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ආණ්ඩුව දරන උත්සාහයන් සඳහා ශක්තිමත් මහජන සහයෝගයක් ලැබී තිබේ. බලයට පත්වීමෙන් පසු ආණ්ඩුව සතු විශාලතම ශක්තීන්ගෙන් එකක් මෙයයි. පෙර ආණ්ඩුවල සාමාජිකයින්ට එරෙහිව ගනු ලැබූ ක්රියාමාර්ග ජනතාව විශේෂයෙන් පිළිගෙන ඇත. ඔවුන්ගෙන් සමහරක් අත්අඩංගුවට ගෙන, අත්අඩංගුවේ තබාගෙන හෝ අල්ලස් කොමිසම විසින් චෝදනා ගොනුකර ඇත.මෙම දැඩි කැපවීම නිසා, වත්මන් ගැටළුව ඉතා ප්රවේශමෙන් හසුරුවාගත යුතුය. විනිවිදභාවය පොරොන්දු වන ආණ්ඩුවක්, එය සමහර අවස්ථාවල පමණක් අදාළ වන බවක් නොපෙන්විය යුතුය. පෙර ආණ්ඩුවේ සාමාජිකයින් සඳහා භාවිත කරන ලද නීති සහ ප්රමිතීන් දැන් බලයේ සිටින අයට ද අදාළ කළ යුතුය. මෙය වැදගත් වන්නේ කිසිවකු වැරදිකරුවකු බව ඔප්පු වී ඇති නිසා නොව, නීතිය යටතේ සමානව සැලකීම මහජන විශ්වාසය ගොඩනඟන බැවිනි.
විශ්වසනීයත්වය රඳවා ගැනීම
වෙනසක් පොරොන්දු වෙමින් බලයට පත් වූ ආණ්ඩුවක්, දැන් ගැටළු ඇති වූ විට ඉක්මනින් හා විවෘතව ක්රියාකිරීමෙන් තම අවංකභාවය ඔප්පු කළ යුතුය. දෝෂ සහිත ගල්අඟුරු සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනය කරන අතරතුර, අතීතයේ ගල්අඟුරු මිලදී ගත් ආකාරය ද සොයාබැලීමටද රජය තීරණය කර ඇත. මෙයින් පෙන්නුම් කරන්නේ, ආණ්ඩුව දිගුකාලීන ගැටළු නිවැරදි කිරීමට කැමති බවයි. එහෙත් පසුගිය ආණ්ඩු විමර්ශනයට ලක්කිරීම මගින්, අද සිදුකර ඇති වැරදි භාරගැනීම ප්රතික්ෂේප කිරීම නොකළ යුතුය. පළමුව, වත්මන් තත්වය තුළ සිදුවූයේ කුමක්දැයි රජය පැහැදිලිව පැහැදිලි කළ යුතුය. ඉන් පසුව පමණක් එය අතීත වැරදි සොයාබැලිය යුතුය. මෙම ගල්අඟුරු ගැටළුව ප්රධාන පරීක්ෂණයක් බවට පත්ව ඇත. රජය අනෙක් අයගෙන් අපේක්ෂා කරන එම ප්රමිතීන් අනුගමනය කිරීමට සූදානම්ද යන්න එයින් පෙන්වනු ඇත.
අනුර කුමාර දිසානායක ජනාධිපතිවරයා ප්රමිතියෙන් තොර ගල්අඟුරු ආනයනය කළ බව ප්රසිද්ධියේ පිළිගෙන තිබේ. මෙය රජයට අවංක සහ සත්යයට මුහුණදීමට සූදානම් බවට තම ප්රතිරූපය ශක්තිමත් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් ලබාදෙයි. පොදු ව්යාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව විසින් පාර්ලිමේන්තුවේදී මෙම ගැටලුව සාකච්ඡා කළ විට, ටෙන්ඩර් ක්රියාවලියේදී නිවැරදි ක්රියා පටිපාටි අනුගමනය කළ බව රජය පැවසීය. නීති රීති අනුගමනය කළ බව පෙන්වීම වැදගත් වේ. කෙසේවෙතත්, භාණ්ඩ මිලදීගැනීම සඳහා නීති රීති තිබීමේ ප්රධාන අරමුණ පියවර අනුගමනය කිරීම පමණක් නොවේ. සැබෑ ඉලක්කය වන්නේ රටට සහ රටේ ජනතාවට යහපත් ප්රතිඵල ලබාගැනීමයි. ප්රතිඵලය විශාල මූල්ය අලාභයක්, බලශක්ති සැපයුමට අවදානම් සහ පරිසරයට හානියක් නම්, ක්රියා පටිපාටි අනුගමනය කිරීම පමණක් ප්රමාණවත් නොවේ.
අමාත්ය කුමාර ජයකොඩි තාවකාලිකව ඉවත්කිරීම පවා ආණ්ඩුව ප්රතික්ෂේප කිරීම, ශ්රී ලංකාවේ පොදු දේශපාලන යථාර්ථයක් පෙන්නුම් කිරීමකි. සාමාන්යයෙන්, අමාත්යවරුන් තමන් යටතේ සිදුවන ගැටළු සඳහා වගකීම භාරනොගනී. මෙම ගැටලුව දේශපාලනිකව පහරදීමට භාවිත කරන විපක්ෂයට වාසියක් ලබාදීමට ආණ්ඩුවට අවශ්ය නැති බව ද එයින් පෙන්නුම් කළ හැකිය. මෙහි යම් උත්ප්රාසයක් ද ඇත. අමාත්ය ජයකොඩිට එරෙහි විශ්වාසභංග යෝජනාවට සහාය දුන් බොහෝ විපක්ෂ මන්ත්රීවරුන් අතීතයේ දී කළේ, ඊට ප්රතිවිරුද්ධ දෙයකි. එනම් පසුගිය ආණ්ඩුව තුළ කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ලට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ගෙන ආ විට ඔවුහු ඔහුව ආරක්ෂා කළහ. වඩා හොඳ විසඳුමක් විය හැක්කේ, අධිකරණය සහ ස්වාධීන බලධාරීන් විසින් මෙම ගැටලුව නිසි ලෙස විමර්ශනය කරන තෙක් කෙටි කාලයක් සඳහා අමාත්ය ජයකොඩිගෙන් ඉවත් වන ලෙස ආණ්ඩුව ඉල්ලා සිටීමයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔහු වැරදිකරු බව නොවේ. එය හුදෙක් අමාත්යවරයා සහ ආණ්ඩුවේ කීර්තිනාමය ආරක්ෂා කර ගැනීමේ මාර්ගයකි.
විශ්වාසය ආරක්ෂා කිරීම
අමාත්ය ජයකොඩිට වගවීම පිළිබඳ අදහස යෙදීමෙන් ඔහුගේ කීර්තිනාමය සහ ආණ්ඩුවේ විශ්වසනීයත්වය යන දෙකම ආරක්ෂා කරගත හැකිය. ගල්අඟුරු ආනයනය පිළිබඳ විමර්ශනය දිගු කාලයක් දක්වා පුළුල් කරන බව රජය පවසා ඇති නිසා මෙය වැදගත් වේ. අතීත වැරදි සොයාබැලීම අවශ්ය වන අතර එය සාධාරණ ද වන්නේය. කෙසේවෙතත්, වත්මන් ගැටලුව සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිලි කර වගකීම භාරගැනීමට පෙර රජය අතීත ගැටළු කෙරෙහි අවධානය යොමුකරන්නේ නම්, එය සැබෑ ගැටළුව මඟහැරීමට උත්සාහ කරන බව ජනතාව සිතනු ඇත. ආණ්ඩුව මේ ගැන සැලකිලිමත් විය යුතුය. දේශපාලනයේදී, ජනතාවගේ අදහස් ඉක්මනින් ශක්තිමත් විශ්වාසයන් බවට පත්විය හැකි අතර, නිල පැහැදිලි කිරීම් සමඟ වුවද, පසුව ඒවා වෙනස් කිරීම ඉතා අපහසුය.
වත්මන් ආණ්ඩුවේ ලොකුම ශක්තිය වන්නේ, එය ඉහළ ප්රමිතීන් අනුගමනය කරන බව ජනතාව විශ්වාස කිරීමයි. මෙම විශ්වාසය දුර්වල වුවහොත්, පසුගිය පාලනයන්හි දූෂණයට එරෙහිව පියවර ගැනීමේදී වත්මන ආණ්ඩුවේ සදාචාරාත්මක ශක්තිය ද දුර්වල වනු ඇත. ආණ්ඩුව තමන් උපයාගත් විශ්වාසය අඛණ්ඩව තබාගැනීම රටට වැදගත් වේ. ආණ්ඩුව දැනටමත් විශ්වාසභංග යෝජනාව ජයග්රහණය කර ඇති බැවින්, එයට පාර්ලිමේන්තුව තුළ ප්රමාණවත් සහයෝගයක් ඇත. එහෙත් දැන් ආණ්ඩුවට මහජනතාවගෙන් විශ්වාසය සහ ගෞරවය ද අවශ්ය වේ. මෙම විශ්වාසය ඇතිවිය හැක්කේ, අතීතයේ සිදුවීම් සම්බන්ධයෙන් අන් අයගෙන් වගවීම අපේක්ෂා කරන ආකාරයටම, ආණ්ඩුව දැන් තමන්ද එම නීති රීති අනුගමනය කරන බව පෙන්නුම් කළහොත් පමණි. අවසානයේදී, ආණ්ඩු විනිශ්චය කරනු ලබන්නේ, පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන්ට කොපමණ මන්ත්රීවරුන් සිටීද යන්න මත නොව, ඔවුන් අන් අය විනිශ්චය කරන ආකාරයටම තමන්ගේම සාමාජිකයන් සම්බන්ධයෙන්ද කටයුතු කරන බව පෙන්වීම මතය.
ආණ්ඩුව නිවැරදි ප්රවේශය ගන්නේ නම්, මෙම ගැටලුව දේශපාලන ගැටලුවක් වෙනුවට අවස්ථාවක් බවට පත්විය හැකිය. පිරිසිදු හා අවංක පාලනයක් පිළිබඳ ආණ්ඩුවේ පොරොන්දුව කෙරෙහි වැඩි මහජන විශ්වාසයක් ගොඩනැගීමට එය උපකාරී විය හැකිය. අවසානයේ දී, ජනතාව තමන්ගේම සාමාජිකයකු කෙටි කාලයක් සඳහා ආරක්ෂා කළේද යන්න මත ආණ්ඩුව විනිශ්චය නොකරනු ඇත. මහජන අවශ්යතා සම්බන්ධ වන විට, බලයේ සිටින කිසිවකු ප්රශ්න කිරීමට යටත් නොවන බව පෙන්නුම් කළේද යන්න මත ඔවුන් එය විනිශ්චය කරනු ඇත. වෙනසක් පොරොන්දු වෙමින් බලයට පත් වූ ආණ්ඩුවක් සඳහා මෙය සැබෑ පරීක්ෂණයකි. ආර්ථිකය වැඩිදියුණු කිරීම සහ රට එකට ගෙන ඒම වැනි විශාල අභියෝගවලට මුහුණදෙන බැවින් ආණ්ඩුවේ සදාචාරාත්මක ශක්තිය තබාගැනීමට සහ මහජන විශ්වාසය පවත්වා ගැනීමට හොඳම ක්රමය ද එයයි.
