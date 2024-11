පරණ තුන පහ යොදා අලුත් හොද්දක් හැඳි ගාන්නට යන ජනපති අනුර

අමිල මුතුකුට්ටි –

ජනාධිපති අනුර කුමාර දිසානායක විසින් පත්කරන ලද නව අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් අතරේ මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා ප්‍රවාහන, මහාමාර්ග, වරාය සහ සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වශයෙන් පත්කොට ඇති බව දැකීමෙන් පසුගිය මැතිවරණයේදී ජාතික ජන බලවේගයේ ඡන්දදායකයෙකු වූ මා හට ඇති වූයේ දැඩි කලකිරීමකින් යුතු අප්‍රියතාවයකි. ඊට හේතුව වන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්‍ෂ ජනාධිපතිවරයාගේ කාලයේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ තැනැත්තෙකු නැවතත් මෙම රජයේ අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයෙකුව සිටිනු දැකීමයි. රාජ්‍ය පරිපාලන සේවයේ ශ්‍රේණිගත නිළධාරීන් වන තිලකා ජයසුන්දර වැනි නිළධාරීන් මෙකී කුලකයට දැමිය නොහැකි වන්නේ ඔවුන් පවතින ඕනෑම රජයක් යටතේ සේවය කිරීමට බැඳී සිටින රාජ්‍ය සේවකයන් වීමයි. එහෙත් පිටතින් රාජ්‍ය සේවයට පත්කරනු ලබන මෙවැනි පත්වීම් වලට එය අදාළ නොවේ.

ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා “ගම සමඟ පිළිසඳර” වැඩසටහනේ දී මොණරාගල ප්‍රදේශයේ ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමාධාරී කාන්තාවකට තමන්ගේ ගැටළුව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් අසන්න යැයි කළ ඉල්ලීමත් සමඟ ඇය පත් වූ අපහසුතාවය පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍යයේ ඇති වූ විවේචන ඔබට මතක ඇතැයි සිතමි. එම අවස්ථාවේදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කරන ලද්දේ ඉහත කී මහාචාර්ය කපිල පෙරේරා ය. ඉංග්‍රීසියෙන් තබා සිංහලෙන් වත් හරිහැටි වාක්‍ය කිහිපයක් කතා කිරීමට අපොහොසත් වූ නමුදු විධායක බලතල වලින් හිස උදුම්මා ගන්නා ලද ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සමඟ එම කාන්තාව තවදුරටත් අපහසුතාවයට පත් කිරීමට කටයුතු කරන ලද්දේ මෙකී මහාචාර්ය වරයාය. ඔබට එම සිදුවීම අමතක නම් නැවතත් එය නරඹන ලෙසට මම ඔබට ආරාධනා කරමි.

අන් කවරෙකුටවත් වඩා අධ්‍යාපනික වශයෙන් සමාජයෙන් කොන් වූ තරුණ ජනකොටස්හි හද ගැස්ම අවබෝධ කරගත්තා යැයි අප සිතන අනුර කුමාර දිසානායක විසින් මෙවැනි පත් කිරීමක් සිදු කිරීම පිළිබඳව ඇති වූයේ පුදුමයකි. එක්කෝ අප අනුර කුමාර ජනාධිපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් වැරදි වැටහීමක සිටිනවා විය යුතුය. එසේත් නැතිනම් උක්ත මහාචාර්යවරයා සම්බන්ධයෙන් වැරදි වැටහීමක සිටිනවා විය යුතුය. කෙසේ වුවද පරණ තුන පහ යොදා ගනිමින් නව ජනාධිපතිවරයා අලුත් හොද්දක් හැඳි ගාන්නට සුදානම් වන බව පෙනේ.

එසේම ජනාධිපති උපදේශකයෙකු ලෙස පත් කරන ලද දුමින්ද හුලංගමුව සම්බන්ධයෙන් ද පවතින්නේ එවැනිම වූ විවේචනයකි. ඒ සම්බන්ධයෙන් අම්රිත් මුත්තුකුමාරු විසින් “Attempt Of Senior Advisor To AKD To Crush ‘Aragalaya’ & Dilution of Corruption Agenda” යන මැයෙන් සපයන ලද ලිපිය කියවීමෙන් ඔබට වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකිය.

ආර්ථිකමය වශයෙන් පමණක් නොව ඒ හා බැඳුණු අධ්‍යාපනිකමය, සංස්කෘතිකමය හා දේශපාලනිකමය යනාදී වූ අනේකවිධ අසාධාරණයන්ට ලක්ව සමාජයෙන් කොන් වී සිටි ජන කොටස්හි එකම රැකවලා ලෙස ජනතාව තමන් කෙරෙහි තැබූ විශ්වාසය පණ ඇති තෙක් දිවි හිමියෙන් රකින බවට පපුවට අත තබා දිවුරා පොරොන්දු වූ අනුර කුමාර දිසානායක සහෝදරයාගෙන් එවැනි ජන කොටසක් නියෝජනය කාන්තාව හාස්‍යයට ලක් කළ පුද්ගලයෙකු මෙවැනි තනතුරකට පත් කිරීමක් අපි කිසි සේත්ම අපේක්ෂා නොකළෙමු.