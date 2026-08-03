2026 ජූලි 27 වන දින, ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ සෑම මට්ටමකම විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම යන වයස වසර දෙකකින් ඉහළ නැංවීමේ යෝජනාවක් අමාත්ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. ඒ අනුව ශ්රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස අවුරුදු 65 සිට 67 දක්වාත්, අභියාචනාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම වයස අවුරුදු 63 සිට 65 දක්වාත් ඉහළ යන අතර මහාධිකරණ, දිසා අධිකරණ සහ මහේස්ත්රාත් අධිකරණ විනිසුරුවරුන් සඳහාද ඊට අනුරූප කාලදීර්ඝ කිරීම් හිමිවේ. දින කිහිපයක් ඇතුළත, ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමය (BASL) මෙම පියවරට එරෙහිව ඒකමතිකව යෝජනාවක් සම්මත කළේය. දිසා විනිසුරුවරුන් සහ මහේස්ත්රාත්වරුන් නියෝජනය කරන අධිකරණ සේවා සංගමය රහස් ඡන්දයකින් ඊට එරෙහිව ඡන්දය දුන්නේය. විපක්ෂයේ දේශපාලන පක්ෂ ඒකාබද්ධ උපායමාර්ගික හමුවීම් කැඳවූ අතර, පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය පවා විදේශයන්හි සිට මේ පිළිබඳව සිය අදහස් පළ කළේය.
වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, මෙම සංවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම පාහේ නීතිඥයන්, විනිසුරුවරුන් සහ ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා විශාරදයන් විසින් අත්පත් කරගෙන ඇත. සැබෑ ගැටලුව වන්නේද එයයි.
සෑම ප්රශ්නයක් දෙසම එහි සමස්තය සහ සන්දර්භය තුළ බැලිය යුතුය
කිසිදු පොදු ප්රශ්නයක් එහි වටපිටාවෙන් වෙන් කර තනි නීතිමය අන්වීක්ෂයකින් බැලීමෙන් නුවණට හුරු ලෙස විසඳිය නොහැක. විනිසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම යන වයස යනු ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාවේ 107(5) ව්යවස්ථාව පිළිබඳ හුදකලා තාක්ෂණික ප්රශ්නයක් නොවේ. එය පවතින්නේ පැහැදිලි ලෙසම අර්බුදයට ලක්ව ඇති අධිකරණ පද්ධතියක් තුළය, දූෂණ විරෝධී ජනවරමකින් තේරී පත් වූ ආණ්ඩුවක් බලවත් පාර්ශ්වයන්ට එරෙහිව නීතියේ ආධිපත්යය ක්රියාත්මක කිරීමට උත්සාහ කරන දේශපාලන මොහොතක් තුළය, සහ දශක ගණනාවක දණ්ඩමුක්තිය හේතුවෙන් ආයතන කෙරෙහි පැවති විශ්වාසය පළුදු වූ සමාජයක් තුළය.
මෙම සංවාදයට පිවිසි ගෞරවනීය වෘත්තිකයන් — නීතිඥ සංගමයේ සභාපතිවරුන්, විශ්රාමික විනිසුරුවරුන්, ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථා පර්යේෂකයන් — තමන්ගේ වෘත්තීය අත්දැකීම් ඇසුරෙන් සැබවින්ම වටිනා මතවාදයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඔවුන්ගේ අනතුරු ඇඟවීම්වලට සෙවන් දිය යුතුය: ධුර කාලයේ සුරක්ෂිතතාව සැබවින්ම අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වයේ ආරක්ෂකයෙකි, සහ පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමය අවධාරණය කර ඇති පරිදි, කඩින් කඩ හෝ තාවකාලික අවශ්යතාවලට අනුව සිදුකරන ව්යවස්ථා සංශෝධන මගින් ව්යවස්ථාවේ පූජනීයත්වයට හානි විය හැක. මේවා බරපතල මිනිසුන් විසින් කරනු ලබන බරපතල තර්කයන්ය.
නමුත් ඒවා වෘත්තීය රාමුවක් ඇතුළත සිට කරනු ලබන තර්කයන්ය. වඩාත්ම වැදගත් වන ප්රශ්නය වන්නේ මෙම සංශෝධනය විනිසුරුවරුන්ගේ වෘත්තීය බලාපොරොත්තු වලට හෝ ව්යවස්ථාවේ මූලධර්මවල පිරිසිදුකමට බලපාන්නේ කෙසේද යන්න නොවේ. ඉඩම් නඩුවක් සඳහා දශකයක් තිස්සේ බලා සිටින ලිටිගන්ට්වරයාට, රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තාවක් එනතුරු තම පුතා වසර දෙකක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතව සිටිනු බලන මවට, බලවතුන් නිදහස් වන විට අසරණයන් දඬුවම් ලබන අයුරු බලන වැඩකරන ජනතාවට — එනම් සාමාන්ය පුරවැසියාට මෙයින් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද යන්නයි. ප්රජාතන්ත්රවාදයක් තුළ නීතියේ ආධිපත්යයේ අවසාන ආරක්ෂකයන් වන්නේ අධිකරණ නොවේ. ඒ ජනතාවයි. එම නිසා මෙම ප්රශ්නය පිළිබඳ ඕනෑම දේශපාලන විසඳුමක් පාර්ලිමේන්තුව හරහා බලහත්කාරයෙන් පනවන පනත් මත හෝ, රාජ්යයේ මර්දනකාරී මෙවලම් මත හෝ, ආණ්ඩුවේ වේවා වෘත්තීයවේදීන්ගේ වේවා බලයේ අහංකාරකම මත නොව, ජනතාවගේ සංවිධානාත්මක ශක්තිය සහ දැනුවත් එකඟතාව මත පදනම් විය යුතුය.
විශ්රාම යන වයස අර්බුදයක පවතින පද්ධතියක් සමග පැටලී ඇත
විශ්රාම යන වයස හුදකලා ව්යවස්ථාපිත ප්රශ්නයක් ලෙස සැලකීම යනු ඒ වටා ඇති විනාශය නොසලකා හැරීමයි. මහජන වාර්තාවල දැනට සටහන් වී ඇති දේ සලකා බලන්න.
නඩු ගොඩගැසීම: ශ්රී ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතිය තුළ නඩු ලක්ෂ 11.3 කට (මිලියන 1.13) වඩා සිරවී ඇති අතර, අභියාචනාධිකරණය සහ ශ්රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පමණක් දහස් ගණනක් විභාග වෙමින් පවතී. ගවේෂණාත්මක වාර්තාකරණයන්ට අනුව, මෙරට සෑම පුද්ගලයන් 315,000 කටම ඇත්තේ එක් මහේස්ත්රාත් අධිකරණයක් පමණි. මෙවැනි පරිමාණයකින් යුත් අධිකරණ ප්රමාදය යනු නිකම්ම පාලනමය අපහසුතාවක් නොවේ; එය පවුල් මිලියනයකට අධික සංඛ්යාවකට දිනපතා සිදුකෙරෙන යුක්තිය අහිමි කිරීමකි.
බන්ධනාගාර: තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිවාසිකම යටතේ ලබාගත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල දත්තවලට අනුව, පුද්ගලයන් 10,500 කට පමණක් ඉඩකඩ ඇති බන්ධනාගාර පද්ධතිය තුළ 41,000 කට අධික රැඳවියන් පිරිසක් සිටිති — මෙය ධාරිතාව මෙන් හතර ගුණයකට ආසන්නය. බන්ධනාගාරගතව සිටින බහුතරයක් දෙනා කිසිදු වරදකට වරදකරුවන් වූ අය නොවේ: ඔවුන් “රටම එකට” මෙහෙයුම ආරම්භ වූ තැන් සිට සිදුවූ 230,000 කට අධික මත්ද්රව්ය වැටලීම්වලදී අත්අඩංගුවට ගෙන රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කළ අයයි. රජයේ රස පරීක්ෂක වාර්තා ප්රමාද වීම නිසා දහස් ගණනක් අපහසුතාවට පත්ව සිටිති. තමන් ළඟ තිබී අත්අඩංගුවට ගත් ද්රව්යය මත්ද්රව්යයක්ද නැද්ද යන්න දැනගැනීමට පවා ජනතාවට වසර එකහමාරක් රක්ෂිත බන්ධනාගාරයේ සිටීමට සිදුවන බව අධිකරණ අමාත්යවරයාම පාර්ලිමේන්තුවේදී පිළිගෙන ඇත. 2026 මීගමුව බන්ධනාගාර ඛේදනීය සිදුවීම සහ ඊට පෙර සිදුවූ මහර කැරලි ගැසීම මෙම නොසලකා හැරීමේ පුරෝකථනය කළ හැකි ප්රතිඵලයන්ය.
නඩු පැවරීමේ සහ නඩු විභාග කිරීමේ ආයතන: ප්රමුඛ පෙළේ නඩු ඉල්ලා අස්කර ගැනීම් හෝ කඩාවැටීම් සම්බන්ධයෙන් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව දිගින් දිගටම මහජන දෝෂදර්ශනයට ලක්ව ඇත. එමෙන්ම අධිකරණයේම මෑතකාලීන ඉතිහාසය, මහජනතාවට තවමත් අමතක වී නැති අනතුරු ඇඟවීමේ කතාන්දර සපයයි. හිටපු අග්ර විනිසුරු සරත් එන්. සිල්වා මහතා තම ධුර කාලය තුළ දුන් ඇතැම් තීන්දු ගැන ප්රසිද්ධියේ කනගාටුව පළ කර ඇත. 2013 දී ශිරාණි බණ්ඩාරනායක මහත්මිය නෙරපා හැරීමේ දැඩි මතභේදාත්මක ක්රියාවලියෙන් පසු මොහාන් පීරිස් මහතා අග්ර විනිසුරු ලෙස පත් කළ අතර, 2015 දී එම නෙරපා හැරීම ප්රතික්ෂේප වීමත් සමග ඔහුවද ඉවත් කරන ලදී. ඇතැම් මහාධිකරණ විනිසුරුවරුන්ගේ හැසිරීම් විනය පරීක්ෂණවලට ලක්විය. හිටපු නීතිපති සංජය රාජරත්නම් මහතාගේ ධුර කාලය තුළ දේශපාලනිකව සංවේදී නඩුවලදී ගත් තීරණ සම්බන්ධයෙන් දැඩි මහජන විවේචන එල්ල විය. මෙයින් එකිනෙක සිදුවීම දෙස කෙසේ බැලුවද, ඒ සියල්ලෙන් එකට නැගෙන සහ මහජනතාවට සහජයෙන්ම තේරෙන සත්යයක් ඇත: නීතිමය ආයතනවල විධිමත් ස්වාධීනත්වය පමණක් ඒවායේ පවිත්රතාවයට සහ නිවැරදිභාවයට සහතිකයක් නොවන බවයි. ආයතන විශ්වාසදායක වන්නේ ඒ ඇතුළේ සිටින මිනිසුන්ගේ හැසිරීම් මතය, එම හැසිරීම් අවසානයේ පාලනය වන්නේ වෘත්තියෙන් නොව මහජනතාවගේ විමසිලිමත්භාවයෙනි.
විශ්රාම යන වයස පිළිබඳ යෝජනාව විනිශ්චය කළ යුත්තේ මෙන්න මේ සන්දර්භය තුළය — එනම් ධුර කාලය පිළිබඳ අමුතු අරුතකින් යුත් ප්රශ්නයක් ලෙස නොව, තමන් සේවය කිරීමට පවතින ජනතාව අතහැර දමා ඇති පද්ධතියක් යථා තත්ත්වයට පත්කිරීමේ බොහෝ මෙවලම් අතුරින් එකක් ලෙසය.
සැබෑ අනතුර: තීරණාත්මක මොහොතක වගවීම කඩාකප්පල් වීම
ශ්රී ලංකාව දැනට පවතින්නේ ඉතා වැදගත් සහ තීරණාත්මක සංධිස්ථානයකය. පරම්පරාවකට පසු ප්රථම වතාවට, පරීක්ෂණ සහ නඩු පැවරීම් සඳහා දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නොකිරීමේ ජනවරමක් ආණ්ඩුවකට ලැබී ඇති අතර — මෙතෙක් දුරට — එම පුරුද්ද පවත්වා ගෙන ගොස් ඇත. බලවතුන්ට එරෙහිව බහුකාලීනව ප්රමාද වූ නඩු දැනට ඉදිරියට ඇදෙමින් පවතී. හරියටම මේ නිසාම, නීතිමය පද්ධතිය ඇතුළේ සිටින සියලුම පාර්ශ්වයන් මෙම ක්රියාවලිය සාදරයෙන් පිළිගනී යැයි සිතීම අනුවණකමකි. රාජ්ය ආයතන ඇතුළත සහ පිටත, දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් නොමැති තත්ත්වය වෙනුවට නැවතත් දේශපාලන ඇඟිලි ගැසීම් ඇතිවන තෙක් බලා සිටින, එනම් වගවීම කඩාකප්පල් කළ හැකි මොහොත එනතුරු පෝලිමේ සිටින පුද්ගලයන් සහ නායක කණ්ඩායම් සිටිති. ඉහත සඳහන් කළ මෑත කාලීන ඉතිහාසය පෙන්වා දෙන්නේ එවැනි කඩාකප්පල් කිරීම් සිදුවන්නේ කෙසේද යන්නයි: එනම් සම්මුතිගත පත්වීම්, හැසිරවූ නඩු පැවරීම් සහ නඩු සූක්ෂම ලෙස අහෝසි කර දැමීම් මගිනි.
මෙයින් බලන කල, තීරණාත්මක නඩු විභාග වෙමින් පවතින මොහොතක අධිකරණයේ ස්ථාවරත්වය සහ අත්දැකීම් ආරක්ෂා කර ගැනීමට ආණ්ඩුවට ඇති උවමනාව තර්කානුකූල නොවන එකක් නොවේ. නීතියේ ආධිපත්යය ක්රියාත්මක කිරීමට බාධා විය හැකි හෝ එය විනාශ කළ හැකි බිඳවැටීම් වැළැක්වීම නීත්යානුකූල — එසේම ඉතා වැදගත් — අරමුණකි. එම සීමිත ප්රමාණයට, ආණ්ඩුව යෝජනා කර ඇති ආකාරයේ පියවරයන් කෙටි කාලීන ආරක්ෂිත පියවරයන් ලෙස සාධාරණීකරණය කළ හැකිය.
තාවකාලික පියවරයන්, ඔව් — නමුත් දීර්ඝකාලීන, සමස්ත ප්රතිපත්තියක් ඇතුළත පමණි
කෙසේ වෙතත්, ආණ්ඩුව තමන්ටත් රටටත් අවංක විය යුත්තේ මෙතැනදීය. විශ්රාම යන වයස පිළිබඳ සංශෝධනයක් පමණක් තනිව ගෙන ඒම යනු ගින්න නිවීමේ තාවකාලික පියවරක් පමණි. ගිනි නිවීම හදිසි අවස්ථාවකදී ප්රයෝජනවත් වුවද, එය නීතිමය ප්රතිපත්තියක් නොවේ. නීතිඥ සංගමයේ, විනිසුරුවරුන්ගේම සංගම්වල සහ විපක්ෂයේ ඒකමතික විරෝධය මැද, දෙකෙන් පංගුවක බහුතරයකින් පමණක් මෙම සංශෝධනය සම්මත කළහොත්, ආණ්ඩුව පාර්ලිමේන්තු සටන දිනන නමුත් මහජන විශ්වාසය දිනාගැනීමේ ගැඹුරු සටන පරාජය වනු ඇත — තවද එය තම ප්රතිපක්ෂයට අවශ්ය කරන මතවාදය ලබා දෙනු ඇත: එනම් මෙම ආණ්ඩුවද, තමන්ට පෙර පැවති සෑම ආණ්ඩුවක් මෙන්ම අධිකරණය මෙවලමක් ලෙස පාවිච්චි කරන බවයි.
ඊට වෙනස්ව අවශ්ය වන්නේ ද්විත්ව මාර්ගික ප්රවේශයකි.
කෙටිකාලීනව: දැනට සිදුවෙමින් පවතින වගවීමේ ක්රියාවලීන්ගේ සත්යවාදී බව ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පටු ලෙස සැකසූ, පාරදෘශ්ය ලෙස සාධාරණීකරණය කළ, පැහැදිලිවම තාවකාලික පියවරයන් ගැනීම.
දීර්ඝකාලීනව: සමස්ත පද්ධතියම ආවරණය වන පරිදි — නඩු ගොඩගැසීම, විනිසුරුවන් සහ උසාවි සංඛ්යාව, ඩිජිටල්කරණය, රජයේ රස පරීක්ෂක ධාරිතාව, ඇප සහ රක්ෂිත බන්ධනාගාර ප්රතිපත්තිය, බන්ධනාගාර තත්ත්වයන්, නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ පොලිසියේ ස්වාධීනත්වය හා වෘත්තීයභාවය, සහ තාවකාලික සංශෝධන වෙනුවට සාධාරණ එකඟතාවන් හරහා අධිකරණ ධුර කාලය තීරණය වන කල්පවතින ආණ්ඩුක්රම ව්යවස්ථාපිත විසඳුම් ඇතුළත් පූර්ණ ප්රතිසංස්කරණ වැඩසටහනක් ක්රියාත්මක කිරීම.
එමෙන්ම, මෙහි ප්රතිපත්තිය මෙන්ම එය කරන ආකාරයද වැදගත් වේ. දශක ගණනාවක් තිස්සේ ශ්රී ලංකාවේ පාලනය තුළ පැවති උදම් වූ, උඩින් පනවන, අර්බුදයෙන් අර්බුදයට යන සිරිත ආණ්ඩුව විසින් අත්හැරිය යුතුය. නීතිඥ ක්ෂේත්රය සමග පමණක් නොව, ඊට එහා ගිය පාර්ශ්ව සමග පුළුල් ලෙස සාකච්ඡා කිරීමට ආණ්ඩුව කැපවිය යුතුය: වෘත්තීය සමිති, ප්රජා සංවිධාන, විපතට පත්වූවන්ගේ කණ්ඩායම්, රක්ෂිත බන්ධනාගාරගතවූවන්ගේ පවුල් සහ අධිකරණ පද්ධතියෙන් ජීවිතවලට බලපෑම් ඇතිවන විශාල වැඩකරන ජනතාව සමග සාකච්ඡා කළ යුතුය. ආණ්ඩුව සැබෑ ලෙසම 360-අංශක සන්නිවේදනයක් පුරුදු කළ යුතුය: තමන්ගේ හේතු පැහැදිලි කිරීම, සාක්ෂි ප්රකාශයට පත් කිරීම, විරෝධතාවලට සෙවන් දීම සහ ඒ අනුව මග නිවැරදි කරගැනීමයි. අරමුණ විය යුත්තේ පුද්ගලයන් වෙනස් කිරීම නොව පද්ධතිය වෙනස් කිරීමයි; පද්ධතියේ වෙනසක් නීත්යානුකූල සහ කල්පවතින එකක් වන්නේ එය ජනතාවගේ විශ්වාසය මත ගොඩනැගුණු විට පමණි.
විනීසුරුවරුන්ගේ විශ්රාම යන වයස ඉදිරි මාස කිහිපය තුළ යම් ආකාරයකින් විසඳෙනු ඇත. මෙම ක්රියාවලිය හරහා නීතියේ ආධිපත්යය ශක්තිමත් වෙනවාද නැත්නම් බලහීන වෙනවාද යන්න තීරණය වන්නේ, මෙම අධිකරණ පද්ධතිය සැබවින්ම අයිති කාටද යන්න ආණ්ඩුවට — සහ නීතිඥ ක්ෂේත්රයට — මතක තිබේද නැද්ද යන්න මතය. එය විනිසුරුවරුන්ට හෝ දේශපාලනඥයන්ට අයිති එකක් නොවේ. එය ශ්රී ලංකාවේ ජනතාවට අයිති එකක් වන අතර, එය සුරක්ෂිත කළ හැක්කේ ඔවුන්ගේ සංවිධානාත්මක විශ්වාසයට පමණි.
මූලාශ්ර:
Lanka News Web සහ Newswire වාර්තා කළ පරිදි 2026 ජූලි 27 වන දින අමාත්ය මණ්ඩල තීරණය.
2026 ජූලි 29 වන දින ශ්රී ලංකා නීතිඥ සංගමයේ විශේෂ මහා සභා රැස්වීමේ යෝජනාව (Sunday Times).
2026 ජූලි 22 දිනැති අධිකරණ සේවා සංගමයේ ලිපිය (Newswire).
2026 ජූනි මස පොදුරාජ්ය මණ්ඩලීය නීතිඥ සංගමයේ ප්රකාශය.
නඩු ගොඩගැසීම් සහ බන්ධනාගාර අධිකාරිය ගැන වාර්තාකරණ මධ්යස්ථානය (cir.lk).
2026 ජූලි මස වාර්තා වූ පරිදි තොරතුරු දැනගැනීමේ අයිතිය යටතේ ලබාගත් බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තු දත්ත.
අධිකරණ අමාත්යවරයාගේ පාර්ලිමේන්තු ප්රකාශ.
No comments